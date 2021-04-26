«Барселона» не получала предложений по Гризманну

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн с большой долей вероятности останется в клубе и на следующий сезон.

Как сообщила журналистка Марта Каррерас, «Барселона» не получала предложений по французскому футболисту. Гризманн покинет стан «сине-гранатовых» только в том случае, если в клубе скажут, что больше не нуждаются в нем. Отмечается, что будущее Антуана зависит в том числе и от того, кого удастся приобрести «Барселоне» в летнее трансферное окно.

30-летний француз сыграл сорок пять матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемнадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач.