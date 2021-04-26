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«Барселона» не получала предложений по Гризманну

26 Апреля 2021, 23:36,

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн с большой долей вероятности останется в клубе и на следующий сезон.

Как сообщила журналистка Марта Каррерас, «Барселона» не получала предложений по французскому футболисту. Гризманн покинет стан «сине-гранатовых» только в том случае, если в клубе скажут, что больше не нуждаются в нем. Отмечается, что будущее Антуана зависит в том числе и от того, кого удастся приобрести «Барселоне» в летнее трансферное окно.

30-летний француз сыграл сорок пять матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемнадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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