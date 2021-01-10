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Куман: «Месси нужен «Барселоне», чтобы бороться за трофеи»

10 Января 2021, 01:00,

Depositphotos

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о нападающем Лионеле Месси, который отметился дублем в матче с «Гранадой» (4:0).

«Месси очень важен для нас. Клубу нужен Лео, чтобы бороться за трофеи. Сегодня я заменил его, потому что мы рано сняли все вопросы о победителе, он смог отдохнуть. Месси делает всё возможное, чтобы помочь команде, в последнее время он играет здорово и много забивает», - цитирует Кумана Marca.

В нынешнем сезоне Месси сыграл семнадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал четыре голевые передачи.

Действующее соглашение аргентинца с «каталонцами» истекает 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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