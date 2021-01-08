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Фонт считает, что Хави мечтает тренировать «Барселону»

08 Января 2021, 20:57,

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Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что легендарный экс-футболист Хави мог бы возглавить каталонский клуб и успешно двигаться к титулам с новым руководством.

«Мечта Хави - быть тренером. Мы хотим, чтобы Хави был человеком, ответственным за футбольную структуру клуба», - заявил Фонт.

Хави на данный момент возглавляет катарский клуб «Аль-Садд». Команда является действующим победителем местного чемпионата, а в текущем сезоне также идет на первом месте после 13 туров, опережая ближайшего преследователя «Аль-Духайль» на 8 очков. Выборы кандидатов в президенты  «Барселоны» пройдут 24 января.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Хави, Виктор Фонт
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