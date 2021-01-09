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Гризманн: «Нам очень нужны были эти три очка»

09 Января 2021, 23:58,

Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Гранадой» (4:0).

«Нам очень нужны были эти три очка. Я доволен работой команды и нашей победной серией. Мы понимали, что противник очень непрост, да и поле в плохом состоянии. Мы здорово провели первые 45 минут, поэтому во втором тайме могли сэкономить силы», - цитирует Гризманна Marca.

Отметим, что «Барселона» одержала три выездных победы подряд, поднявшись на третье место в турнирной таблице.

29-летний Гризманн сыграл семнадцать матчей за каталонский клуб в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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0
Underdog
10 Января 2021, 00:26

Видать он имеет ввиду Боруха. Ведь это Томатыч трехочковый)))

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