Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Месси стал первым футболистом в Ла Лиге, который смог забить 10 голов в 15 сезонах подряд

09 Января 2021, 21:56,

Instagram

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает бить рекорды.

Аргентинский футболист отметился дублем в ворота «Гранады» в матче восемнадцатого тура чемпионата Испании. Таким образом, Лионель забил одиннадцать голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Месси стал первым игроком в Истории, который смог отличиться минимум десять раз на протяжении пятнадцать сезонов подряд.

На данный момент идёт 64-я минута встречи, «Барселона» ведёт со счётом 4:0, дублем отметился и француз Антуанг Гризманн.

Напомним, что контракт Месси с «каталонцами» рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны пока не ведут переговоры о продлении соглашения.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Alex1972
09 Января 2021, 23:29

Такие рекорды интересны только нарциссу... Месси выше этого...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола