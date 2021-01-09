Месси стал первым футболистом в Ла Лиге, который смог забить 10 голов в 15 сезонах подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает бить рекорды.

Аргентинский футболист отметился дублем в ворота «Гранады» в матче восемнадцатого тура чемпионата Испании. Таким образом, Лионель забил одиннадцать голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Месси стал первым игроком в Истории, который смог отличиться минимум десять раз на протяжении пятнадцать сезонов подряд.

На данный момент идёт 64-я минута встречи, «Барселона» ведёт со счётом 4:0, дублем отметился и француз Антуанг Гризманн.

Напомним, что контракт Месси с «каталонцами» рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны пока не ведут переговоры о продлении соглашения.