Куман понимает ситуацию в клубе и не форсирует подписание новых игроков

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о возможности подписать новых игроков в текущее трансферное окно.

«Это важно для нашего краткосрочного будущего. Мы хотим улучшить команду. Нам хочется получить больше конкуренции и производительности в некоторых амплуа. С другой стороны мне понятно состояние дел клубе. Если это невозможно, то мы будем ждать следующего окна», - приводит слова наставника «сине-гранатовых» AS.

В текущем сезоне Ла Лиги «Барселона» после 17 матчей находится на третьем месте, отставая от «Атлетико» на 7 очков (с учётом того, что у «матрасников» ещё остаётся два матча в запасе).