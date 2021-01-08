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Куман понимает ситуацию в клубе и не форсирует подписание новых игроков

08 Января 2021, 20:15,

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о возможности подписать новых игроков в текущее трансферное окно.

«Это важно для нашего краткосрочного будущего. Мы хотим улучшить команду. Нам хочется получить больше конкуренции и производительности в некоторых амплуа.  С другой стороны мне понятно состояние дел клубе. Если это невозможно, то мы будем ждать следующего окна», - приводит слова наставника «сине-гранатовых» AS.

В текущем сезоне Ла Лиги «Барселона» после 17 матчей находится на третьем месте, отставая от «Атлетико» на 7 очков (с учётом того, что у «матрасников» ещё остаётся два матча в запасе).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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