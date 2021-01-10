«Барселона» рассказала о травме Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил повреждение на разминке и пропустил субботний матч чемпионата Испании против «Гранады», в котором должен был играть с первых минут.

Теперь каталонский клуб посредством своего официального сайта рассказал о травме уругвайского футболиста. Тесты, проведённые в воскресенье утром, выявили у Араухо перенапряжение подколенных мышц в правом бедре. Сроки отсутствия защитника не называются.

В текущем сезоне Рональд Араухо провёл за «Барселону» двенадцать матчей в различных соревнованиях и даже забил один гол – в поединке против «Валенсии».