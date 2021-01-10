Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Барселона» рассказала о травме Араухо

10 Января 2021, 16:30,

Global Look Press

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил повреждение на разминке и пропустил субботний матч чемпионата Испании против «Гранады», в котором должен был играть с первых минут.

Теперь каталонский клуб посредством своего официального сайта рассказал о травме уругвайского футболиста. Тесты, проведённые в воскресенье утром, выявили у Араухо перенапряжение подколенных мышц в правом бедре. Сроки отсутствия защитника не называются.

В текущем сезоне Рональд Араухо провёл за «Барселону» двенадцать матчей в различных соревнованиях и даже забил один гол – в поединке против «Валенсии».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Араухо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола