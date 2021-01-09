Куман: «Все видят, что наша команда растёт»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу над «Гранадой» (4:0).

«Сегодня мы хорошо владели мячом. Это важная победа, мы понимали, что находимся в сложной ситуации и не можем больше терять очки. Мы провели отличную неделю, победили в трёх выездных встречах, показав отличную игру. Все видят, что команда растёт. Мы забили четыре гола – это позитивный момент, важно продолжать в том же духе. Бывают такие дни, когда вы забиваете всё, что создаете, но самое важное – это три очка против такой сложной команды, как «Гранада», - цитирует Кумана Marca.

Сегодняшняя победа позволила «Барселоне» подняться на третью строчку в чемпионате Испании.