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Куман: «Все видят, что наша команда растёт»

09 Января 2021, 23:49,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу над «Гранадой» (4:0).

«Сегодня мы хорошо владели мячом. Это важная победа, мы понимали, что находимся в сложной ситуации и не можем больше терять очки. Мы провели отличную неделю, победили в трёх выездных встречах, показав отличную игру. Все видят, что команда растёт. Мы забили четыре гола – это позитивный момент, важно продолжать в том же духе. Бывают такие дни, когда вы забиваете всё, что создаете, но самое важное – это три очка против такой сложной команды, как «Гранада», - цитирует Кумана Marca.

Сегодняшняя победа позволила «Барселоне» подняться на третью строчку в чемпионате Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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0
pol-black
10 Января 2021, 00:58

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