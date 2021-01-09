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Араухо получил травму на предматчевой тренировке и пропустил игру с «Гранадой»

09 Января 2021, 21:35,

Global Look Press

Сегодня, 9 января, «Гранада» в рамках восемнадцатого тура чемпионата Испании принимает на своём поле «Барселону».

На предматчевой разминке повреждение получил защитник «каталонцев» Рональд Араухо, который должен был появиться в стартовом составе, его место на поле занял Самуэль Юмтити.

После первого тайма «Барселона» ведёт со счётом 3:0, дублем отметился Лионель Месии, а один мяч на свой счёт записал француз Антуан Гризманн.

21-летний Араухо в нынешнем сезоне сыграл двенадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Уругвайский защитник выступает за каталонский клуб с 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхио Араухо
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