Араухо получил травму на предматчевой тренировке и пропустил игру с «Гранадой»

Сегодня, 9 января, «Гранада» в рамках восемнадцатого тура чемпионата Испании принимает на своём поле «Барселону».

На предматчевой разминке повреждение получил защитник «каталонцев» Рональд Араухо, который должен был появиться в стартовом составе, его место на поле занял Самуэль Юмтити.

После первого тайма «Барселона» ведёт со счётом 3:0, дублем отметился Лионель Месии, а один мяч на свой счёт записал француз Антуан Гризманн.

21-летний Араухо в нынешнем сезоне сыграл двенадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Уругвайский защитник выступает за каталонский клуб с 2018 года.