Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»

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09 Января 2021, 22:22,
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«Барселона» почти настигла мадридский «Реал» в турнирной таблице по итогам матча 18-го тура Ла Лиги против «Гранады». Каталонцы реализовали все свои реальные шансы, по два мяча в активе Антуана Гризманна и Лионеля Месси, причем аргентинец забил прямым ударом со штрафного, направив мяч под стенкой, - 4:0.
У «Барселоны» 34 очка и третье место в таблице.
Протокол игры
|12' Гризманн Антуан (0:1)
|35' Месси Лионель (0:2)
|42' Месси Лионель (0:3)
|63' Гризманн Антуан (0:4)
Силва Руи • Фулкье Димитри • Санчес Герман • Дуарте Домингуш • Нева Карлос 46' ( Вальехо Хесус ( 46' ) • 78'Монторо Анхель 46' ( Милья Луис ( 46') • Этеки Ян • Пуэртас Антонио • Эррера Янгель 67' ( Соро Альберто ( 67') • Мачис Дарвин 64' ( Кенеди Роберт ( 64') • Сольдадо Роберто 45' 46' ( Суарес Луис III ( 46' ) 73'
Запасные: Азиз Рамон • Видаль Молина • Перес Неуэн • Аарон Эскандель • Фабрега Арнау • Вико Федерико • Санчес Пепе
Тер Штеген Марк-Андре • Дест Серджино 81' ( Фирпо Жуниор ( 81') • Юмтити Самуэль • Мингеса Оскар • 49'Альба Жорди • 87'Де Йонг Френки 65' ( Брайтвайт Мартин ( 65') • Бускетс Серхио • 82'Гонсалес Педро 73' ( Пуч Рикард ( 73') • Дембеле Усман 73' ( Тринкан Франсишку ( 73') • Месси Лионель 65' ( Пьянич Миралем ( 65') • Гризманн Антуан
Запасные: Пенья Иньяки • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Де ла Фуэнте Конрад • Мориба Илайкс
09 января. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Гранада
эх жал матча не видел ... может все же выздоравливают ??
движуха есть, мяч катают, до штрафной доводят - уже хорошо. но снова Месси - главная звезда ((( без него будет тоскливо.
Есть слабые наметки на это. Но, с моей точки зрения, прошлая игра Барсы с Атлетиком (Бильбао) была лучше сегодняшней, несмотря на разгромные 4:0 против 3:2.
не могу сказать , я не видел сегодня игру , но радует что забили два чела которым это очень нужно , плюс Гризи еще и ассистировал
Всех карликафилов с карликовым дублем !
Да не, сегодня хороший дубль, со штрафного забил. Чего давненько не бывало.
Всех с победой
Второй матч подряд Барса даёт возможность получать удовольствие от уверенной игры.
Схожий во многом матч с предыдущим. Только, по-моему, сегодня было больше командной игры и меньше Месси. И соперник также сник после неудачного дебюта матча.
Радует Лео - прицел приближается к стандартам. Удачный умный штрафной и удар на исполнение.
А Гризи опять пробуждает надежду. Кураж в его действиях всё же очень много значит. Порой кажется - дай ему судьба 4-5 результативных туров подряд, и мы увидим прежнего Антуана.
Умтити пока тяжёл.
В общем, ворчать поводов Барса сегодня не дала.)))
Всех с победой!
И тебя с победой! Барселона радует своей игрой и результативностью Гризманна, Месси.
О! Боруха прокапали после новогодних праздников)))
Игрой, наконец, более-менее радует. Это самое главное.
Игра слабая, зато какая реализация! Спорные решения за Барсу повлияли на это, а так ничего нового в игре не прослеживалось. Отметить Месси и Гризманна, забили все что могли. Для француза даже удивительно, классно распорядился мячом в обоих голах, да еще и голевую отдал. Дембеле второй тайм лучше провел, но в целом неубедительно. В обороне надежно, что странно. Бускетс и в разрушении, и в созидании преуспел, могёт. Дест что-то не впечатляет, нет стабильности, матч провалил. Рад за выход Пуча.
Более менее живые 3 очка, были хорошие отрезки.
от Дембеле мяч отскакивает на несколько метров. нужно работать с приёмом мяча ему, а не гамбургеры лопать. и по принятиям решений у него проблемы. вечно перемудрит чего-нибудь или зятянет момент.
с победой!
я тебе о его странной технике еще в прошлом сезоне писал ))
Полностью согласен. Всегда у него была деревянная работа с мячом и никакого прогресса в этом. Как и по принятию решений, хотя поучиться было у кого. И ладно там неправильно, он думает что делать ооочень долго. В пас игра тоже не ахти. Добавил только в комбинационной игре, но где нужно решать эпизод, забивать или отдать пас на ход, сколько он порет.
С победой!
nakonec uvideli igru...
вот как оценивать эту встречу? вроде бы Барса играла активно, хромая на правый фланг (Дест сегодня опят не впечатлил), но голы (первые три) имеют привкус судейских ошибок. не сильно грубых, но всё же... конечно, нужно было шансы ещё реализовать, что Барса и сделала. гранадцы играли тоже хорошо, но на удивление неплохо сыграли Умтити с Менгесой. думал, Умтити опять в лазарет загремит, но пока вроде обошлось. может, по результатам дополнительных обследований найдут очередное повреждение у него. Гризманн сыграл в своём амплуа - человека-невидимки, но второй его гол был чистым и заслуженным. но всё же это - не то, чего от него все ждут. Брайтвайт играл топорно, и удаление на нём было излишним. и моменты очередные запорол датчанин. радует выход молодёжи. Куман может на них и рассчитывает.
всех cules - с крупной победой! этот результат сейчас нужен, для психологии команды.
Гризманн сделал дубль, сегодня француз был на высоте.
Ой, хорош хвастаться своими постельными приключениями)))
Твой хозяин не француз)))
один гол из офсайда. второй - да, чистый. в остальное время заметен не был.
По факту он забил два мяча,и это отлично!
в первом не растерялся (рефлексы, наверное, сработали), и то хорошо. он забивать по факту должен в каждом матче, учитывая его стоимость и зарплату, а делает это по великим праздникам. не иначе, сегодня день святого Антуана! )))
С победой, pol-black!
взаимно - с победой! на удивление спокойно и без нервов.