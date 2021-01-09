Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»

«Барселона» почти настигла мадридский «Реал» в турнирной таблице по итогам матча 18-го тура Ла Лиги против «Гранады». Каталонцы реализовали все свои реальные шансы, по два мяча в активе Антуана Гризманна и Лионеля Месси, причем аргентинец забил прямым ударом со штрафного, направив мяч под стенкой, - 4:0.

У «Барселоны» 34 очка и третье место в таблице.