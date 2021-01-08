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Матч с «Осасуной» может стать 300-м для Крооса за «Реал»

08 Января 2021, 21:53,

Global Look Press

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может провести 300-й матч за клуб в том случае, если выйдет на поле матче с «Осасуной».

На данный момент немец имеет в своём активе 299 матчей за «Реал», в которых он забил 70 мячей и отдал 30 голевых передач. Тони перешёл в мадридский клуб летом 2014 года - сезон 2020/2021 стал уже седьмым для него в «королевском» суперклубе. За это время он успел выиграть 14 трофеев.

В текущем сезоне Кроос провёл за «Реал» во всех турнирах 21 матч, где отметился одним голом и двумя голевыми передачи. Матч с «Осасуной» состоится 9 декабря в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
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