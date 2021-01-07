Азар хотел бы иметь левую ногу Месси

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07 Января 2021, 22:55,
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Полузащитник «Реала» Эден Азар в четверг празднует 30-й день рождения. RTBF попросил бельгийца назвать сильные черты ведущих футболистов мира, которые бы он хотел иметь в качестве подарка на юбилей.
- Левую ногу Месси. Жажду победы, трофеи и желание забивать побольше Криштиану Роналду и класс Зинедина Зидана, - ответил именинник.
Также Азар назвал имя футболиста, с которым хотел бы сыграть, но это невозможно.
- Если бы я не работал с Зиданом или Тьерри Анри, то назвал бы их. Но игрок, с которым я никогда не встречался, - Хуан Рамон Рикельме. Я смотрел ролики с его действиями. Мне бы хотелось встретиться с ним на поле или просто поговорить. Это было бы здорово, - ответил Азар.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Лионель Месси, Эден Азар
Зачем тебе нога карлика? Лучше бы крепкого здоровья себе пожелал, ато вечный пасажир лазарета.
Типа хамон?
Ай-да Азар, ай-да стендапер)))
Пока ты имеешь только хрустальную....