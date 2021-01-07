Азар хотел бы иметь левую ногу Месси

Полузащитник «Реала» Эден Азар в четверг празднует 30-й день рождения. RTBF попросил бельгийца назвать сильные черты ведущих футболистов мира, которые бы он хотел иметь в качестве подарка на юбилей.

- Левую ногу Месси. Жажду победы, трофеи и желание забивать побольше Криштиану Роналду и класс Зинедина Зидана, - ответил именинник.

Также Азар назвал имя футболиста, с которым хотел бы сыграть, но это невозможно.

- Если бы я не работал с Зиданом или Тьерри Анри, то назвал бы их. Но игрок, с которым я никогда не встречался, - Хуан Рамон Рикельме. Я смотрел ролики с его действиями. Мне бы хотелось встретиться с ним на поле или просто поговорить. Это было бы здорово, - ответил Азар.