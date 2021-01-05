​Метель может сорвать ближайший матч «Реала»

В субботу вечером в рамках чемпионата Испании «Реал» должен будет провести гостевой матч против «Осасуны». Как сообщает AS, игра может сорваться из-за погодных условий в регионе. Точных прогнозов пока нет, но в связи со штормом в пятницу и субботу в Памплоне может выпасть 15-20 сантиметров снега.

«В настоящее время нельзя быть ни в чём уверенным. Всё зависит от того, как будет вести себя шторм. Если он не войдёт в Наварру, снега не будет или будет очень мало. Если же шторм полностью войдёт в Наварру, как предполагают некоторые модели, будет сильная метель. Пока рано говорить об этом», - сказал метеоролог.