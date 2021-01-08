«Реал» застрял в аэропорту, снегопад угрожает сорвать субботние матчи Ла Лиги

Шторм Филомена угрожает проведению в срок запланированных на субботу матчей чемпионата Испании. По данным Marcа, футболисты мадридского «Реала» больше часа находятся в самолете в ожидании разрешения на вылет в Памплону, где им в субботу предстоит сыграть против «Осасуны».

Слой снега в несколько сантиметров стал причиной коллапса на многих автодорогах Испании. К тому же, по прогнозам синоптиков, он будет идти примерно до обеденного времени субботы, когда должны начаться первые матчи тура.

Не исключено, что вскоре последует волна переносов поединков на другие даты.