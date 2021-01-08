Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» застрял в аэропорту, снегопад угрожает сорвать субботние матчи Ла Лиги

08 Января 2021, 23:11,

Global Look Press

Шторм Филомена угрожает проведению в срок запланированных на субботу матчей чемпионата Испании. По данным Marcа, футболисты мадридского «Реала» больше часа находятся  в самолете в ожидании разрешения на вылет в Памплону, где им в субботу предстоит сыграть против «Осасуны».

Слой снега в несколько сантиметров стал причиной коллапса на многих автодорогах Испании. К тому же, по прогнозам синоптиков, он будет идти примерно до обеденного времени субботы, когда должны начаться первые матчи тура.

Не исключено, что вскоре последует волна переносов поединков на другие даты.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид
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