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​Зидан: «Матч с «Осасуной» нельзя было проводить»

10 Января 2021, 09:18,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после гостевой ничьей с «Осасуной» (0:0). Команды сыграли на заснеженном поле, причём ранее из-за снегопада «сливочные» застряли в аэропорту.

«Мы сделали всё, что могли, но это не был футбольный матч. Условия были очень тяжёлыми. Произошедшее в последние два дня было сложным. Мы даже не знаем, когда сможем вернуться домой.

Матч с «Осасуной» нельзя было проводить. Нужно было его перенести. Это очевидно. Условия для игры в футбол не были выдержаны, хотя это нужно всем. Не только нам, но и нашим соперникам», - сказал Зидан на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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