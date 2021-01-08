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Йович получил мышечную травму

08 Января 2021, 21:40,

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Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович не примет участие в ближайшем матче своей команды с «Осасуной».

Пресс-служба клуба сообщила, что серб не отправится вместе с другими игроками в Памплону из-за перегрузки мышц. Матч 18-го тура Ла Лиги с «Осасуной» состоится 9 января в 23:00 по московскому времени.

Лука в текущем сезоне провёл за клуб во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями. Нападающий также провёл 3 матча за сборную Сербии в Лиге наций, где забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Недавно появилась информация, что «Вулверхэмптон» планирует взять Йовича в аренду.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Лука Йович
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