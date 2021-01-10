Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»

В 18-м туре Ла Лиги «Реал» гостил у «Осасуны», второй команды с конца таблицы. Снегопад заставил игроков «королевского клуба» провести в самолете на 4 часа больше запланированного, а также сильно мешал играть, порой переходя в дождь. В итоге соперники создали маловато моментов, к тому же у «Реала» преимущество было лишь в контроле мяча. Что касается голов, Карим Бензема дважды отправлял мяч в сетку из офсайда, поэтому 0:0. Команда Зинедина Зидана на одно очко отстает от «Атлетико», у которого сразу три матча в запасе.