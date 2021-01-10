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Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»

10 Января 2021, 00:50,

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В 18-м туре Ла Лиги «Реал» гостил у «Осасуны», второй команды с конца таблицы. Снегопад заставил игроков «королевского клуба» провести в самолете на 4 часа больше запланированного, а также сильно мешал играть, порой переходя в дождь. В итоге соперники создали маловато моментов, к тому же у «Реала» преимущество было лишь в контроле мяча. Что касается голов, Карим Бензема дважды отправлял мяч в сетку из офсайда, поэтому 0:0. Команда Зинедина Зидана на одно очко отстает от «Атлетико», у которого сразу три матча в запасе.

Протокол игры  
Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Эррера Серхио Видаль Начо Эрнандес Аридане Гарсия Давид III Круз Хуан Монкайола Хон Гарсия Рубен   77' (Хони Родригес (   77') Перес Иньиго Ойер Санхурхо Торрес Роберто Кальери Хонатан   78' (Будимир Анте (   78')
Запасные: Орос Аймар Хуан Перес II Унаи Гарсия Ронкалья Факундо Альварес Иньяки Гальего Энрике Навас Рауль Мартинес Хавьер II Брэндон Льямас Барха Энрике
Куртуа Тибо Васкес Лукас Рамос Серхио Варан Рафаэль Менди Ферлан Кроос Тони Каземиро Карлос Модрич Лука   75' (Иско Аларкон (   75') Асенсио Марко   66' (Вальверде Федерико (   66') Бензема Карим Азар Эден   75' (Диас Мариано (   75')
Запасные: Альтубе Диего Начо Игнасио Одриосола Альваро Винисиус Жуниор Эдегор Мартин Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер
09 января. Стадион "Эль-Садар".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Осасуна
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Комментарии (2)
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0
gresnik
10 Января 2021, 00:54

АТМ с 80 % вероятностью чемпион будет...они пока очень стабильны ...гранатовые и РМ пока этим и близко не блещут + у АТМ 3 матча запаса..а это если их выиграть ОЧЕНЬ большой отрыв!!!..

0
NOBODY
10 Января 2021, 00:52

справедливая ничья...никто не был сильнее в целом...

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