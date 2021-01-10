Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»

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10 Января 2021, 00:50,
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В 18-м туре Ла Лиги «Реал» гостил у «Осасуны», второй команды с конца таблицы. Снегопад заставил игроков «королевского клуба» провести в самолете на 4 часа больше запланированного, а также сильно мешал играть, порой переходя в дождь. В итоге соперники создали маловато моментов, к тому же у «Реала» преимущество было лишь в контроле мяча. Что касается голов, Карим Бензема дважды отправлял мяч в сетку из офсайда, поэтому 0:0. Команда Зинедина Зидана на одно очко отстает от «Атлетико», у которого сразу три матча в запасе.
Протокол игры
|Осасуна
|0:0
|Реал Мадрид
Эррера Серхио • Видаль Начо • Эрнандес Аридане • Гарсия Давид III • Круз Хуан • Монкайола Хон • Гарсия Рубен 77' ( Хони Родригес ( 77') • Перес Иньиго • Ойер Санхурхо • Торрес Роберто • Кальери Хонатан 78' ( Будимир Анте ( 78')
Запасные: Орос Аймар • Хуан Перес II • Унаи Гарсия • Ронкалья Факундо • Альварес Иньяки • Гальего Энрике • Навас Рауль • Мартинес Хавьер II • Брэндон Льямас • Барха Энрике
Куртуа Тибо • Васкес Лукас • Рамос Серхио • Варан Рафаэль • Менди Ферлан • Кроос Тони • Каземиро Карлос • Модрич Лука 75' ( Иско Аларкон ( 75') • Асенсио Марко 66' ( Вальверде Федерико ( 66') • Бензема Карим • Азар Эден 75' ( Диас Мариано ( 75')
Запасные: Альтубе Диего • Начо Игнасио • Одриосола Альваро • Винисиус Жуниор • Эдегор Мартин • Марсело Виера • Лунин Андрей • Милитао Эдер
09 января. Стадион "Эль-Садар".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Осасуна
АТМ с 80 % вероятностью чемпион будет...они пока очень стабильны ...гранатовые и РМ пока этим и близко не блещут + у АТМ 3 матча запаса..а это если их выиграть ОЧЕНЬ большой отрыв!!!..
справедливая ничья...никто не был сильнее в целом...