Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Мы не марионетки»: Куртуа раскритиковал Ла Лигу

10 Января 2021, 11:56,

Global Look Press

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал Ла Лигу после гостевой ничьей с «Осасуной» (0:0).

Из-за непростых погодных условий у «Реала» возникли проблемы с вылетом на игру. После матча команде не удалось вернуться в Мадрид.

«Я хочу поблагодарить людей из «Осасуны» за работу над полем. Нам очень жаль, что Ла Лига так с нами поступила. Мы могли играть, но взлетали с замёрзшей взлётно-посадочной полосы, а теперь не можем вернуться домой.

Если бы мы не приехали, то нам бы засчитали поражение. Но я не думаю, что это было безопасно. Мы не марионетки. Нужно думать о логистике и возможности возвращения домой», - сказал Куртуа в интервью Movistar.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тибо Куртуа
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