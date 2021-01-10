​«Мы не марионетки»: Куртуа раскритиковал Ла Лигу

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10 Января 2021, 11:56,
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал Ла Лигу после гостевой ничьей с «Осасуной» (0:0).
Из-за непростых погодных условий у «Реала» возникли проблемы с вылетом на игру. После матча команде не удалось вернуться в Мадрид.
«Я хочу поблагодарить людей из «Осасуны» за работу над полем. Нам очень жаль, что Ла Лига так с нами поступила. Мы могли играть, но взлетали с замёрзшей взлётно-посадочной полосы, а теперь не можем вернуться домой.
Если бы мы не приехали, то нам бы засчитали поражение. Но я не думаю, что это было безопасно. Мы не марионетки. Нужно думать о логистике и возможности возвращения домой», - сказал Куртуа в интервью Movistar.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Тибо Куртуа