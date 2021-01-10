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​Кроос не ищет оправданий в качестве поля

10 Января 2021, 11:16,

Global Look Press

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался после гостевой ничьей с «Осасуной» (0:0). Командам пришлось играть в непростых условиях из-за снегопада. Зинедин Зидан даже заявил, что игру следовало перенести на другой день.

«Мы создали очень мало моментов. С нашим качеством мы должны создавать больше, даже если поле плохого качества.

Мы знали, что это будет игра с командой, которая любит обороняться. Изменениями во втором тайме мы постарались добавить то, чего нам не хватало до перерыва. Мы не можем быть довольны результатом. Мы хотим бороться за первое место, а ничья этому не способствует», - приводит слова Крооса Marca.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
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