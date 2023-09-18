36-летний итальянский голкипер Сальваторе Сиригу стал игроком клуба французской Лиги 1 – «Ниццы». Об этом официально сообщает пресс-служба клуба с Лазурного Берега. Опытный футболист связал себя с новой командой трудовым соглашением, что действует два ближайших сезона.

Минувший сезон вратарь провёл сразу в двух клубах Серии А. Летом 2022 года он перешёл в «Наполи» в статусе свободного агента, а зимой 2023 года – в «Фиорентину». Сыграл во всех турнирах всего лишь в двух официальных матчах, оба – за «фиалок».

Сиригу больше известен футбольному миру как экс-голкипер «ПСЖ», а также «Палермо», «Торино», «Дженоа» и национальной сборной Италии.