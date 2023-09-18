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Чемпионат Италии. Серия А

36-летний Сиригу стал игроком «Ниццы» официально

18 Сентября 2023 • 18:46 Комментировать
Монако
...
Ницца
22.09 22:00

36-летний итальянский голкипер Сальваторе Сиригу стал игроком клуба французской Лиги 1 – «Ниццы». Об этом официально сообщает пресс-служба клуба с Лазурного Берега. Опытный футболист связал себя с новой командой трудовым соглашением, что действует два ближайших сезона.

Минувший сезон вратарь провёл сразу в двух клубах Серии А. Летом 2022 года он перешёл в «Наполи» в статусе свободного агента, а зимой 2023 года – в «Фиорентину». Сыграл во всех турнирах всего лишь в двух официальных матчах, оба – за «фиалок».

Сиригу больше известен футбольному миру как экс-голкипер «ПСЖ», а также «Палермо», «Торино», «Дженоа» и национальной сборной Италии.

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Ницца Сальваторе Сиригу трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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