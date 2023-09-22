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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» - «Ницца»: Головин заработал пенальти, а Балогун его не забил

22 Сентября 2023 • 22:31 Комментировать
Монако
0:1
Ницца
1 2.33 X 3.65 2 3.00
2-й тайм

В первом тайме матча «Монако» - «Ницца», что проходит в столице княжества в эти минуты, российскому полузащитнику Александру Головину удалось заработать 11-метровый удар. Эпизод случился на 10-й минуте встречи.

Однако к точке подошёл не сам россиянин, а экс-форвард лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун. Нападающий подошел пробил низом чуть левее центра, но голкипер гостей Марцин Булка без проблем потащил удар игрока.

Напомним, что следить за всеми событиями пятничной игры лидеров Лиги 1 можно в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru. Первый тайм едва подошёл к своей середине, счёт пока не открыт.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ницца Александр Головин Фоларин Балогун
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