Масалитин: «Головин вырос и уже примеряет капитанскую повязку «Монако»

Бывший форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин оценил выступления полузащитника Александра Головина за французский «Монако». Напомним, на старте сезона россиянин отметился за «монегасков» двумя голами и результативной передачей в первых пяти турах чемпионата Франции.

«Головин вырос и примеряет уже капитанскую повязку – это очень хорошо. Это плюс всему нашему футболу. Глядя на него, будут примерять в свои клубы наших молодых игроков», – цитирует Масалитина издание «Газета.Ру».

27-летний Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года, когда перебрался из московского ЦСКА. До этого Александр качественно выступил на чемпионате мира в России.