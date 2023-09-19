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Чемпионат Франции. Лига 1

Масалитин: «Головин вырос и уже примеряет капитанскую повязку «Монако»

19 Сентября 2023 • 12:08 Комментировать
Монако
...
Ницца
22.09 22:00

Бывший форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин оценил выступления полузащитника Александра Головина за французский «Монако». Напомним, на старте сезона россиянин отметился за «монегасков» двумя голами и результативной передачей в первых пяти турах чемпионата Франции.

«Головин вырос и примеряет уже капитанскую повязку – это очень хорошо. Это плюс всему нашему футболу. Глядя на него, будут примерять в свои клубы наших молодых игроков», – цитирует Масалитина издание «Газета.Ру».

27-летний Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года, когда перебрался из московского ЦСКА. До этого Александр качественно выступил на чемпионате мира в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Валерий Масалитин Александр Головин
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