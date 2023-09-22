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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин – в основе «Монако» на дерби с «Ниццей»

22 Сентября 2023 • 21:19 Комментировать
Монако
...
Ницца
1 2.33 X 3.65 2 3.00
Через 0 ч. 13 мин.

Один из лидеров «Монако», россиянин Александр Головин логично начнёт дерби против «Ниццы» в рамках шестого тура Лиги 1 в стартовом составе. Об этом сообщают официальные соцсети «Монако».

В целом, основной состав «Монако» на игру выглядит следующим образом: Кён, Синго, Закария, Магасса, Скардовелли, Фофана, Камара, Кайо Энрике, Головин, Минамино, Балогун.

Напомним, что монегаски на данный момент возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 с 11 очками в активе. Однако отрыв от «Бреста» со второго места мизерный – одно очко. «Ницца» - на четвёртом месте, девять баллов.

Что касается Головина, то россиянин за пять туров французского первенства отличился двумя голами и ассистом.

Текстовый онлайн-репортаж игры проводит спортивный портал LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ницца Александр Головин
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