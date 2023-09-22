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Чемпионат Франции. Лига 1

Балогун устроил балаган: форвард «Монако» не забил два пенальти, отдав «Ницце» победу и лидерство

22 Сентября 2023 • 23:56 Комментировать (2)
Монако
0:1
Ницца
окончен

«Монако» и «Ницца» сыграли в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч шестого тура Лиги 1 состоялся 22 сентября на стадионе «Луи II».

Протокол игры  
Монако0:1Ницца
  90'Бога Жереми (0:1)
Кён ФилиппСинго ВилфредЗакария ДенисМагасса СунгутуСкардовелли ВандерсонКайо Энрике 82' (Матазо Элио ( 82') Камара Мохамед 82' (Якобс Исмаил ( 82') Фофана ЮссуфМинамино ТакумиГоловин Александр  72'Балогун Фоларин 67' (Бен-Йеддер Виссам ( 67')
Запасные: Боаду МиронМаецки РадославМарипан ГильермоДьятта КрепенМатсима КрисленАклиуш Манес
Булка МарцинЛотомба Жордан 90' (Аталь Юсеф ( 90') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар МельвенСансон Морган 64' (Росарио Пабло ( 64') Ндайишимийе Юссуф  56'Тюрам КефренЛаборд Гаэтан 78' (Бальде Алиу ( 78') Моффи Теремас 78' (Гессан Эванн ( 78') Диоп Софьян 64' (Бога Жереми ( 64')
Запасные: Бульхенди ТеддиБуанани БадрединПерро РоменБека Бека Алексис
22 сентября. Стадион "Луи II".

 

Шестой тур французского чемпионата открывали «Монако» и «Ницца». Команды, которые можно назвать лучшими в Лиге 1 на данный момент. Монегаски единолично лидируют, «орлы» дышат в спину и показывают отличный футбол. Например, обыграли «ПСЖ» в прошлом туре. И в матче против монегасков «Ницца» решила сыграть интенсивно, начав гостевую игру с постоянных набегов на ворота Кёна.

Однако десять минут прошло, а голевой шанс получил именно «Монако». И создал его Головин. Александр выскочил на рандеву с Марцином Булкой, голкипера уже обыграл и готовился бить, но сзади получил зацеп от Лотомбы. Арбитр взял паузу, послушал ассистентов и второй раз указал на «точку», теперь более уверенно. Бен-Йеддер сидел в запасе, так что пенальти взялся исполнять новичок Фоларин Балогун. И лучше бы он не брался за это дело – Булка с его ударом справился.

Нереализованный пенальти подкосил «Монако». Хозяева вновь ушли в тень, сдерживая давление «Ниццы» практически весь первый тайм. Гости тоже события не форсировали, но и опасные удары стали расчехлять. Так Терем Моффи на линии штрафной площади убрал Закарию, а затем пальнул под штангу, спас только Филипп Кён. Только перед свистком на перерыв «Монако» сумел ответить смещением и ударом Вандерсона – мяч рикошетил о голову Данте и пролетел рядом со штангой.

Продолжалась довольно нервная и местами закрытая игра, что совсем не похоже на матчи «Монако» этого сезона. А значит, свою повестку диктовала «Ницца». Но тут случилось невероятное развитие сюжета Минамино выскочил на прострел Кайо Энрике и получил по ногам от Сансона. Тут рефери не стал брать паузу, сразу указал на «точку». Сначала собирался бить Минамино, но в итоге к мячу опять подошёл Балогун и не реализовал пенальти! Пробил слабо и по центру, Марцин Булка с таким ударом справился без видимых проблем.

В середине второго тайма Балогун наконец-то был заменён и заодно освистан собственными болельщиками. Кажется, что форвард «Монако» самолично украл победу у команды. «Ницца» на концовку матча села в оборону, усилила плотность и легко засушила игру. Демотивированные монегаски уже ничего не создали впереди – не хватило ни времени, ни сил, а сами чуть не пропустили: Ндаишимай после подачи Бога от угла поля пробил в перекладину.

Нулевая ничья с двумя нереализованными пенальти просматривалась очень чётко, но в компенсированное время «Ницца» всё-таки забила, наказав «Монако» и расточительного Балогуна. Жереми Бога получил мяч от Барда, на дриблинге протащил по левому флангу, обыграл Синго и Вандерсона, убрал Закарию и метко пальнул в дальний угол - 0:1. Это не просто обидное поражение монегасков, «Ницца» победила и сместила «Монако» с первой строчки.

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Монако Ницца
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Комментарии (2)
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Zed2891
23 Сентября 2023 в 00:40
Дааа, а я честно говоря думал, что из Балогуна может получиться толк и жалко, что арсенал его продал. Был не прав, признаю, оказывается помимо высокомерия и упертости, там ещё и класса не хватает.
Вряд ли, что-то путное из него получится, раз он выводов не делает, даже по ходу игр.
Oleg-Chelsea
23 Сентября 2023 в 00:27
Позорище, Головина жалко, Сашка старался весь матч и также заработал пенальти(((
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