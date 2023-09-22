Балогун устроил балаган: форвард «Монако» не забил два пенальти, отдав «Ницце» победу и лидерство

«Монако» и «Ницца» сыграли в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч шестого тура Лиги 1 состоялся 22 сентября на стадионе «Луи II».

Шестой тур французского чемпионата открывали «Монако» и «Ницца». Команды, которые можно назвать лучшими в Лиге 1 на данный момент. Монегаски единолично лидируют, «орлы» дышат в спину и показывают отличный футбол. Например, обыграли «ПСЖ» в прошлом туре. И в матче против монегасков «Ницца» решила сыграть интенсивно, начав гостевую игру с постоянных набегов на ворота Кёна.

Однако десять минут прошло, а голевой шанс получил именно «Монако». И создал его Головин. Александр выскочил на рандеву с Марцином Булкой, голкипера уже обыграл и готовился бить, но сзади получил зацеп от Лотомбы. Арбитр взял паузу, послушал ассистентов и второй раз указал на «точку», теперь более уверенно. Бен-Йеддер сидел в запасе, так что пенальти взялся исполнять новичок Фоларин Балогун. И лучше бы он не брался за это дело – Булка с его ударом справился.

Нереализованный пенальти подкосил «Монако». Хозяева вновь ушли в тень, сдерживая давление «Ниццы» практически весь первый тайм. Гости тоже события не форсировали, но и опасные удары стали расчехлять. Так Терем Моффи на линии штрафной площади убрал Закарию, а затем пальнул под штангу, спас только Филипп Кён. Только перед свистком на перерыв «Монако» сумел ответить смещением и ударом Вандерсона – мяч рикошетил о голову Данте и пролетел рядом со штангой.

Продолжалась довольно нервная и местами закрытая игра, что совсем не похоже на матчи «Монако» этого сезона. А значит, свою повестку диктовала «Ницца». Но тут случилось невероятное развитие сюжета Минамино выскочил на прострел Кайо Энрике и получил по ногам от Сансона. Тут рефери не стал брать паузу, сразу указал на «точку». Сначала собирался бить Минамино, но в итоге к мячу опять подошёл Балогун и не реализовал пенальти! Пробил слабо и по центру, Марцин Булка с таким ударом справился без видимых проблем.

В середине второго тайма Балогун наконец-то был заменён и заодно освистан собственными болельщиками. Кажется, что форвард «Монако» самолично украл победу у команды. «Ницца» на концовку матча села в оборону, усилила плотность и легко засушила игру. Демотивированные монегаски уже ничего не создали впереди – не хватило ни времени, ни сил, а сами чуть не пропустили: Ндаишимай после подачи Бога от угла поля пробил в перекладину.

Нулевая ничья с двумя нереализованными пенальти просматривалась очень чётко, но в компенсированное время «Ницца» всё-таки забила, наказав «Монако» и расточительного Балогуна. Жереми Бога получил мяч от Барда, на дриблинге протащил по левому флангу, обыграл Синго и Вандерсона, убрал Закарию и метко пальнул в дальний угол - 0:1. Это не просто обидное поражение монегасков, «Ницца» победила и сместила «Монако» с первой строчки.