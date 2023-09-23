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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Монако» поддержал Балогуна, не забившего два пенальти в матче с «Ниццей»

23 Сентября 2023 • 02:37 Комментировать
Монако
0:1
Ницца
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Рулевой «Монако» Ади Хюттер высказался о неудаче Фоларина Балогуна.

Форвард не реализовал два пенальти в поединке с «Ниццей», что стоило монегаскам трёх очков – соперник одержал минимальную победу. После завершения встречи Хюттер поддержал 22-летнего американца.

«Сегодня Балогуну не повезло, но мы выигрываем и проигрываем всей командой. Он очень расстроен, нам нужно его поддержать, и мы делаем всё возможное для этого. Он хотел забить второй пенальти, но таков футбол. Фоларин ещё совсем молод, он обязательно поможет нам в дальнейшем», – цитирует Get French Football News тренера «Монако».

Напомним, что Фоларин Балогун пополнил ряды клуба Лиги 1 в августе, перебравшись из лондонского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ади Хюттер Фоларин Балогун
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