Если «Ювентус» к январю будет участвовать в чемпионской гонке, клуб попробует купить Тюрама

Туринский «Ювентус» в январе может усилиться полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом. По информации от Tuttojuve, «старая синьора» будет пытаться провернуть сделку только в том случае, если к январскому трансферному окно почувствует, что сохраняет хорошие шансы на чемпионский титул Серии А.

Напомним, Тюрам был интересен «Ювентусу» и минувшим летом, но «старая синьора» не захотела платить за француза требуемую сумму трансфера. Вероятно, в январе «Ювентусу» придётся выложить за талантливого хавбека 40 миллионов евро. По крайней мере, на этой сумме французская «Ницца» настаивала в летнее трансферное окно.