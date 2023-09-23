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Чемпионат Франции. Лига 1

​Балогун - второй игрок в истории Лиги 1, не забивший два пенальти в одном матче

23 Сентября 2023 • 18:12 Комментировать
Монако
0:1
Ницца
окончен

Новичок «Монако» Фоларин Балогун оскандалился в игре против «Ниццы», он дважды не забил пенальти - сперва на одиннадцатой минуте, а затем и а 55-й, оба раза его удары брал вратарь.

Как оказалось, Балогун, перебравшийся в свой нынешний клуб минувшим летом, стал вторым игроком за все время сбора статистических данных в высшей лиге французского чемпионата, который дважды не забил пенальти за один матч.

Впервые такое случилось в сезоне 2006/2007,это был Туафилу Маулида из «Осера», который дважды промазал в игре с «Бордо» в августе 2006 года.

В следующем туре «Монако» примет дома «Марсель».


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ницца Тауфилу Маулида Туафилу Маулида Фоларин Балогун
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