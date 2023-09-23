​Балогун - второй игрок в истории Лиги 1, не забивший два пенальти в одном матче

Новичок «Монако» Фоларин Балогун оскандалился в игре против «Ниццы», он дважды не забил пенальти - сперва на одиннадцатой минуте, а затем и а 55-й, оба раза его удары брал вратарь.

Как оказалось, Балогун, перебравшийся в свой нынешний клуб минувшим летом, стал вторым игроком за все время сбора статистических данных в высшей лиге французского чемпионата, который дважды не забил пенальти за один матч.

Впервые такое случилось в сезоне 2006/2007,это был Туафилу Маулида из «Осера», который дважды промазал в игре с «Бордо» в августе 2006 года.

В следующем туре «Монако» примет дома «Марсель».