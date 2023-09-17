Мостовой: «Монако» — претендент на чемпионство

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о будущем хавбека «Монако» Александра Головина.

«Думаю, ему не стоит никуда уезжать. В этом году «Монако» может составить достойную конкуренцию «ПСЖ». Результаты парижан неубедительные, поэтому я считаю монегасков одними из претендентов на чемпионство», — цитирует Мостового RT на русском.

По мнению эксперта, Головину нет смысла менять команду, ведь он может не заиграть сразу в другом чемпионате, придется тратить время.

Напомним, 27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 28 миллионов евро.

После пяти туров «Монако» лидирует в Лиге 1, набрав 11 очков.