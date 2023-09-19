Масалитин: «Прогресс Головина — плюс всему нашему футболу»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о прогрессе экс-полузащитника «армейцев» Александра Головина в «Монако».

Масалитин отметил, что достижения Головина во Франции являются плюсом для всего российского футбола.

«Головин сейчас вырос и примеряет уже капитанскую повязку — это очень хорошо. Это плюс всему нашему футболу», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провёл за монегасков пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После пяти туров текущего розыгрыша Лиги 1 «Монако» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 11 набранных очков.