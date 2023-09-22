Балогун дважды смазал пенальти в матче против «Ниццы»

Летний новичок «Монако» Фоларин Балогун проводит не лучший вечер. В вечернем матче монегасков против «Ниццы» нападающий смазал уже два пенальти – по одному в каждом из таймов.

Напомним, что в первом тайме монегаски заработали 11-метровый удар на 10-й минуте, но тогда Марцин Булка отразил удар. И в этот раз голкипер «Ниццы» смог парировать удар от нападающего оппонентов.

Прямо сейчас игра подходит к 60-й минуте, счёт до сих пор не открыт. Напомним, что и «Монако», и «Ницца» идут в верхней части турнирной таблицы Лиги 1, занимая первое и четвёртое места соответственно.

Текстовую трансляцию игры проводит LiveResult.ru.