«Интер» согласовал контракт с Бьюкененом, клуб скоро свяжется с «Брюгге» для закрытия сделки

Миланский «Интер» близок к трансферу универсального футболиста «Брюгге» Тэйджона Бьюкенена. По информации от журналиста Николо Скиры, канадец уже согласовал с «нерадзурри» условия личного контракта.

Отмечается, что в ближайшие дни «Интер» свяжется с «Брюгге» для согласования суммы компенсации. У Бьюкенена действует контракт с бельгийской командой до лета 2025 года. Сумма трансфера оценивается в районе 15 миллионов евро.

Бьюкенен способен сыграть как на позиции правого фуллбека, так и на фланге атаки. На чемпионате мира в Катаре футболист отметился результативной передачей на групповом этапе в составе сборной Канады.