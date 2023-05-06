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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Выиграли важнейший матч»

06 Мая 2023 • 22:37 Комментировать
Рома
0:2
Интер Милан
окончен

В тридцать четвертом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал важнейшую победу над «Ромой», забив той два безответных мяча. Наставник «Интера» Симоне Индзаги доволен победой, которая случилась накануне первого полуфинального матча против «Милана» в Лиге чемпионов.

- Выиграли важный матч против команды, сила которой не подвергается сомнениям. Сложный матч, нам пришлось сохранять концентрацию весь матч, некогда было расслабляться. Очень много игр, но мы выиграли уже четвертый матч кряду, и, я надеюсь, последуют и другие победы, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

 

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Интер Милан Симоне Индзаги
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