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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» уверенно обыграл «Рому» в ключевом матче

06 Мая 2023 • 21:10 Комментировать (2)
Рома
0:2
Интер Милан
окончен

В главном матче 34-го тура «Рома» противостояла «Интеру». Ввиду плотности в таблице каждый поединок прямых конкурентов крайне важен. На 33-й минуте Дензел Дюмфрис рванул в отрыв и доставил мяч к воротам, Ромелу Лукаку в падении не смог нанести удар, но Федерико Димарко, отклеившись от опекуна, в касание поразил цель. У «волков» хороший момент был у Бриана Кристанте, который с угла штрафной бил в ближнюю часть ворот - парировано. Ближе к концу игры грубейшая ошибка Рожера Ибаньеса привела ко второму голу. Лаутаро Мартинес мгновенно сыграл на ход Лукаку, который реализовал выход один на один. Мартинес мог и сам забить, но мяч после его удара приняла на себя перекладина.

2:0, «Интер» настиг «Ювентус» на третьем месте, соперник делит шестую строчку.

Протокол игры  
Рома0:2Интер Милан
  33'Димарко Федерико (0:1)
  74'Лукаку Ромелу (0:2)
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  27'Кристанте БрианИбаньес РожерЗалевски Никола 90' (Миссори Филиппо ( 90') Бове Эдоардо 71' (Дибала Пауло ( 71') Матич Неманья 90' (Тахирович Бенджамин ( 90') Камара Мохамед IIIСпинаццола Леонардо  77'Пеллегрини Лоренцо  58'Белотти Андреа 75' (Абрахам Тэмми ( 75')
Запасные: Боер ПьетроЭль-Шаарави СтефанСольбаккен ОлаФаласка МаттеоВольпато КристианЛьоренте ДиегоСвилар МилеВейналдум ДжорджиньоКерамицис ДимитриосСмоллинг Крис
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис Дензел 60' (Мартинес Лаутаро ( 60'  65') Барелла Николо 82' (Гальярдини Роберто ( 82'  84') Брозович МарселоЧалханоглу Хакан 71' (Мхитарян Генрих ( 71') Димарко Федерико 71' (Де Врей Стефан ( 71') Лукаку РомелуКорреа Хоакин 60' (Белланова Рауль ( 60')
Запасные: Фонтанаросса АлессандроКарбони ВалентинДзанотти МаттиаКордац АлексАслани КристьянХанданович СамирДжеко Эдин
06 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Комментарии (2)
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avai
06 Мая 2023 в 21:39
Прoгнoзы футбольных матчeй infostаvki. ru
ЮвиК
06 Мая 2023 в 21:31
Интер делает все чтобы мистер "вы дерьмо" сам оказался за пределами 4ки.
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