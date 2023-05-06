«Интер» уверенно обыграл «Рому» в ключевом матче

В главном матче 34-го тура «Рома» противостояла «Интеру». Ввиду плотности в таблице каждый поединок прямых конкурентов крайне важен. На 33-й минуте Дензел Дюмфрис рванул в отрыв и доставил мяч к воротам, Ромелу Лукаку в падении не смог нанести удар, но Федерико Димарко, отклеившись от опекуна, в касание поразил цель. У «волков» хороший момент был у Бриана Кристанте, который с угла штрафной бил в ближнюю часть ворот - парировано. Ближе к концу игры грубейшая ошибка Рожера Ибаньеса привела ко второму голу. Лаутаро Мартинес мгновенно сыграл на ход Лукаку, который реализовал выход один на один. Мартинес мог и сам забить, но мяч после его удара приняла на себя перекладина.

2:0, «Интер» настиг «Ювентус» на третьем месте, соперник делит шестую строчку.