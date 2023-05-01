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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала: «Настало время для финального рывка»

01 Мая 2023 • 21:11 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
06.05 19:00

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о приближающемся завершении сезона.

Римляне продолжают бороться за место в топ-4 Серии А, а также претендуют на победу в Лиге Европы, где уже добрались до полуфинала.

«Стартовал последний месяц сезона, и нам ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Настало время для финального рывка, мы должны оставаться сосредоточенными и вместе сделать решающие усилия. Вперёд, «Рома», – написал в социальных сетях 29-летний аргентинец.

После 32-х туров Серии А римляне располагаются на шестой строчке, однако уступают «Интеру» и «Милану» лишь в разнице мячей. В полуфинале Лиги Европы коллектив Жозе Моуринью сыграет против «Байера».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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РОМА ИНТЕР МИЛАН
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