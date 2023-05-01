Дибала: «Настало время для финального рывка»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о приближающемся завершении сезона.

Римляне продолжают бороться за место в топ-4 Серии А, а также претендуют на победу в Лиге Европы, где уже добрались до полуфинала.

«Стартовал последний месяц сезона, и нам ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Настало время для финального рывка, мы должны оставаться сосредоточенными и вместе сделать решающие усилия. Вперёд, «Рома», – написал в социальных сетях 29-летний аргентинец.

После 32-х туров Серии А римляне располагаются на шестой строчке, однако уступают «Интеру» и «Милану» лишь в разнице мячей. В полуфинале Лиги Европы коллектив Жозе Моуринью сыграет против «Байера».