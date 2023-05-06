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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

06 Мая 2023 • 18:30 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
1 3.20 X 3.10 2 2.45
Через 0 ч. -13 мин.

В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Интер».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Рома0:0Интер Милан
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКристанте БрианИбаньес РожерЗалевски НиколаБове ЭдоардоМатич НеманьяКамара Мохамед IIIСпинаццола ЛеонардоПеллегрини ЛоренцоБелотти Андреа
Запасные: Боер ПьетроДибала ПаулоЭль-Шаарави СтефанСольбаккен ОлаАбрахам ТэммиMatteo FalascaВольпато КристианЛьоренте ДиегоТахирович БенджаминСвилар МилеВейналдум ДжорджиньоКерамицис ДимитриосМиссори ФилиппоСмоллинг Крис
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоБрозович МарселоЧалханоглу ХаканДимарко ФедерикоЛукаку РомелуКорреа Хоакин
Запасные: Де Врей СтефанФонтанаросса АлессандроКарбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаМартинес ЛаутароКордац АлексМхитарян ГенрихАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович СамирДжеко Эдин
06 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан
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РОМА ИНТЕР МИЛАН
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Милан Милан
Лацио Лацио
2
0
2.00 3.35 4.10
Видео
06.05.23 в 19:00
Рома Рома
Интер Милан Интер Милан
2.90 3.15 2.65
Видео
06.05.23 в 21:45
Кремонезе Кремонезе
Специя Специя
2.25 3.35 3.35
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