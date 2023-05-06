«Рома» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рома - Интер Милан
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Протокол игры
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кристанте Бриан•Ибаньес Рожер•Залевски Никола•Бове Эдоардо•Матич Неманья•Камара Мохамед III•Спинаццола Леонардо•Пеллегрини Лоренцо•Белотти Андреа
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан•Димарко Федерико•Лукаку Ромелу•Корреа Хоакин
06 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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