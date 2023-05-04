В римской «Роме» объявили о летнем предсезонном турне, которое команда проведёт как минимум в двух государствах Азии – Южной Корее и Сингапуре. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Так, 26 июля «волки» встретятся в Сингапуре с бывшим клубом Жозе Моуриньо лондонским «Тоттенхэмом». А 29 июля и 1 августа команда отправится с Южную Корею, где сыграет с ещё одним клубом АПЛ в лице «Вулверхэмптона» и корейским «Инчхон Юнайтед» соответственно.

Напомним, что римляне рискуют провалить концовку текущего сезона, так как из-за вчерашней ничьей с «Монцой» клуб опустился на седьмое место в турнирной таблице Серии А.

В полуфинале Лиги Европы «Рома» сыграет с «Байером» Хаби Алонсо.