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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» проведёт предсезонное турне по Азии официально

04 Мая 2023 • 21:30 Комментировать
Рома
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Интер Милан
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06.05 19:00

В римской «Роме» объявили о летнем предсезонном турне, которое команда проведёт как минимум в двух государствах Азии – Южной Корее и Сингапуре. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Так, 26 июля «волки» встретятся в Сингапуре с бывшим клубом Жозе Моуриньо лондонским «Тоттенхэмом». А 29 июля и 1 августа команда отправится с Южную Корею, где сыграет с ещё одним клубом АПЛ в лице «Вулверхэмптона» и корейским «Инчхон Юнайтед» соответственно.

Напомним, что римляне рискуют провалить концовку текущего сезона, так как из-за вчерашней ничьей с «Монцой» клуб опустился на седьмое место в турнирной таблице Серии А.

В полуфинале Лиги Европы «Рома» сыграет с «Байером» Хаби Алонсо.

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Рома Тоттенхэм Вулверхэмптон
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