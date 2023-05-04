Эль-Шаарави может пропустить оставшуюся часть сезона

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может не помочь своей команде до конца текущего сезона. Всё дело в травме, которую итальянец получил вчера вечером в игре 33 тура Серии А против «Монцы» (1:1). Он покинул поле прихрамывая и был заменён.

По информации Football Italia, футболист атаки повредил мышцу правого бедра. А подобные травмы залечиваются лишь за несколько недель. Поэтому высока вероятность, что Эль-Шаарави уже не сможет помочь «Роме» в борьбе за еврокубки в оставшихся матчах Серии А и в полуфиналах Лиги Европы против «Байера».

В текущем сезоне у игрока семь голов и два ассиста во всех официальных турнирах.

«Рома» обсуждает с Эль-Шаарави новый контракт