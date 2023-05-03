«Милан» лишь на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Кремонезе»

В 33-м туре чемпионата Италии «Милан» удивил результатом домашнего матча против «Кремонезе», второй команды с конца. Конечно, «россонери» играли первым номером и постоянно обостряли игру. В дебюте Алексис Салемакерс в быстром прорыве справа примчался к воротам и метко пробил, а гол отменили из-за офсайда. Шарль де Кетеларе не реализовал выход один на один - парировано. Второй тайм был менее острым, команды обменялись неточными хорошими ударами, а затем Давид Окереке прошел пару соперников на скорости и оказался сам перед воротами, в итоге не упустив свой шанс, - 0:1. Только под финальный свисток «Милан» забил по правилам. Жуниор Мессиас со стандарта низом доставил мяч к воротам, и ему помог рикошет - 1:1.

«Милан» делит пятое место, соперник - предпоследний.