Пиоли: «Разочарован, теряем очки»

В матче тридцать третьего тура итальянского чемпионата «Милан» вновь потерял очки, не сумев переиграть «Кремонезе». Более того, фаворит отыгрался только в добавленное арбитром время, оригинально разыграв штрафной удар. Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги игры, он разочарован тем, что команда теряет очки.

- Разочаровывающий результат, не тот, который мы хотели получить. Снова теряем очки в простых матчах. Когда появилась нервозность, все стало сложнее. Мы недостаточно агрессивны у ворот, теряем там точность. Не удается быстро забить и потом попадаем в цейтнот, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.