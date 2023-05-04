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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Разочарован, теряем очки»

04 Мая 2023 • 04:37 Комментировать
Милан
1:1
Кремонезе
окончен

В матче тридцать третьего тура итальянского чемпионата «Милан» вновь потерял очки, не сумев переиграть «Кремонезе». Более того, фаворит отыгрался только в добавленное арбитром время, оригинально разыграв штрафной удар. Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги игры, он разочарован тем, что команда теряет очки.

- Разочаровывающий результат, не тот, который мы хотели получить. Снова теряем очки в простых матчах. Когда появилась нервозность, все стало сложнее. Мы недостаточно агрессивны у ворот, теряем там точность. Не удается быстро забить и потом попадаем в цейтнот, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

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Милан Стефано Пиоли
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