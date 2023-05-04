Мессиас поведал, что услышал от Ибрагимовича в первую очередь

Бразильский нападающий «Милана» Жуниор Мессиас поведал, что ему сказал при первой встрече Златан Ибрагимович - легендарный шведский форвард итальянского клуба. По словам Мессиаса, это случилось во время командой трапезы, а совет Ибрагимовича оказался вполне типичным для него, зная, как он любит провоцировать своих партнеров по команде.

- Мы сидели за столом, принимали пищу. И вдруг он говорит «а ты мало говоришь. Молодец, так и надо - меньше говорить, больше работать», - цитирует слова Мессиаса pianetamilan.it.

Мессиас выступает за «Милан» с 2021 года. Ранее он успел поиграть за другие итальянские клубы - такие, как «Казале», «Кьери», «Гоццано» и «Кротоне».