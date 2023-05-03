«Милан» - «Кремонезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Кремонезе».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Кремонезе
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Протокол игры
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Калюлю Пьер•Тиав Малик•Балло-Туре Фоде•Беннасер Исмаэль•Вранкс Астер•Салемакерс Алексис•Де Кетеларе Шарль•Диас Браим•Ориги Дивок
Карнесекки Марко•Серникола Леонардо•Кирикеш Влад•Лочошвили Лука•Васкес Хоан•Бенасси Марко•Мейте Суалихо•Пикель Шарль•Гальдамес Пабло•Буонаюто Кристиан•Афена-Гьян Феликс
03 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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