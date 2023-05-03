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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - «Кремонезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

03 Мая 2023 • 21:30 Комментировать
Милан
0:0
Кремонезе
1 1.30 X 5.30 2 11.00
1-й тайм

В рамках 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Кремонезе».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Милан0:0Кремонезе
Меньян МайкКалабрия ДавидеКалюлю ПьерТиав МаликБалло-Туре ФодеБеннасер ИсмаэльВранкс АстерСалемакерс АлексисДе Кетеларе ШарльДиас БраимОриги Дивок
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоКьяер СимонМессиас ЖуниорАдли ЯсинРебич АнтеЛеау РафаэлТонали СандроТатарушану ЧиприанКрунич РадеЖиру ОливьеЭрнандес ТеоМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
Карнесекки МаркоСерникола ЛеонардоКирикеш ВладЛочошвили ЛукаВаскес ХоанБенасси МаркоМейте СуалихоПикель ШарльГальдамес ПаблоБуонаюто КристианАфена-Гьян Феликс
Запасные: Феррари АлексОкереке ДавидКастаньетти МикелеАкелла КристианГильоне ПаолоВалери ЭмануэлеБьянкетти МаттеоСарр МухамадуАйву ЭмануэльСаро ДжанлукаРиччи Альберто БассоЧофани Даниэль
03 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кремонезе
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МИЛАН КРЕМОНЕЗЕ
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