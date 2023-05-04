Калабрия: «Пропустили глупый гол»

Итальянский «Милан» потерял еще два очка, на сей раз это случилось в игре с «Кремонезе», причем команда Стефано Пиоли была близка к унизительному поражению, но избежала его в последний момент. Капитан «Милана» Давиде Калабрия поделился своими мыслями, он считает, что его команда пропустила гол.

- Это неприятная ничья, пропустили глупый гол. Еще хуже то, что не забиваем достаточно голов. Есть хорошее созидание, конструкция, но не хватает гола. А без голов нет и побед, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Лацио».