Фаны «Милана» вновь заговорили об отставке Пиоли

«Милан» не сумел переиграть «Кремонезе», команда Стефано Пиоли вообще была близка к поражению, но даже ничья не особо порадовала фанов клуба, которые считают, что Стефано Пиоли вновь просчитался.

И теперь фаны «Милана» вновь начали использовать специальные «хештеги», которым они подчеркивают желание видеть у руля клуба другого тренера. Фанаты опасаются, что клуб не попадет в Лигу чемпионов - вот что написал один из них, обращаясь к капитану клуба.

- И что, Калабрия? Будете играть в Лиге конференций? И это после самого красивого Скудетто в истории клуба? Теперь осталось, чтобы еще и «Интер» унизил нас, и будет все прекрасно, - цитирует слова фана клуба pianetamilan.it.