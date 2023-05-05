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Чемпионат Италии. Серия А

Фаны «Милана» вновь заговорили об отставке Пиоли

05 Мая 2023 • 00:32 Комментировать
Милан
1:1
Кремонезе
окончен

«Милан» не сумел переиграть «Кремонезе», команда Стефано Пиоли вообще была близка к поражению, но даже ничья не особо порадовала фанов клуба, которые считают, что Стефано Пиоли вновь просчитался.

И теперь фаны «Милана» вновь начали использовать специальные «хештеги», которым они подчеркивают желание видеть у руля клуба другого тренера. Фанаты опасаются, что клуб не попадет в Лигу чемпионов - вот что написал один из них, обращаясь к капитану клуба.

- И что, Калабрия? Будете играть в Лиге конференций? И это после самого красивого Скудетто в истории клуба? Теперь осталось, чтобы еще и «Интер» унизил нас, и будет все прекрасно, - цитирует слова фана клуба pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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