Пиоли проведёт 450-й матч в Серии А в качестве тренера

Не так давно Стефано Пиоли, наставник «Милана», добыл сотую победу со своим нынешним клубом, а сейчас готовится к еще одной круглой цифре - 450-й матч в качестве тренера клуба Серии А. Это случится в предстоящей игре «Милана» против «Кремонезе».

Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года, но, не будем забывать о том, что в прошлом он успел поруководить самыми разными клубами, в том числе и другим миланским, «Интером», а также «Фиорентиной» и «Лацио».

Следить за событиями матча итальянского чемпионата Серии А между «Миланом» и «Кремонезе» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции.