Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продолжить футбольную карьеру в другом клубе Серии А.

По информации издания Footmercato, у шведского ветерана есть устная договорённость о контракте с руководством «Монцы». На это повлияли знакомые Ибрагимовича по работе в «россонери», а именно владелец клуба Сильвио Берлускони и вице-президент Адриано Галлиани. Сообщается, что вероятность перехода Златана в «Монцу» составляет 90 процентов.

Златан Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года, выиграв золото Серии А в прошлом сезоне. На счету 41-летнего шведа 78 матчей в футболке «россонери» за неполных четыре сезона, в которых форвард забил 37 голов.