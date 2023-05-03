Пиоли объявил стартовый состав «Милана» на игру с «Кремонезе»

В Италии в разгаре тридцать третий тур, в котором «Наполи» может оформить чемпионский титул. Ну а действующий пока что чемпион страны, «Милан», сегодня вечером встречается с аутсайдером - «Кремонезе». Накануне игры наставник «россонери» Стефано Пиоли объявил стартовый состав своей команды, дав отдохнуть ее лидерам.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Калюлю, Балло-Туре, Беннасер, Вранкс, Салемакерс, де Кетеларе, Диас, Ориги.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата Серии А между «Миланом» и «Кремонезе» можно в формате прямой онлайн-трансляции.