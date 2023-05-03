Ориги высказался о своём положении в «Милане»

Нападающий «Милана» Дивок Ориги поделился мнением о своей роли в команде.

28-летний футболист, проводящий дебютный сезон в «Милане» после перехода из «Ливерпуля», в последнее время стал чаще попадать в стартовый состав команды Стефано Пиоли. В сегодняшнем поединке против «Кремонезе» для бельгийца также нашлось место в основе «россонери».

«Играть на «Сан-Сиро» – это нечто невероятное, я очень рад этой возможности. Здорово помогать «Милану» решать амбициозные задачи. Я отлично себя чувствую, и мне, конечно, очень приятно получать возможности проявить себя с первых минут», – цитируют Ориги итальянские СМИ.

Текстовая трансляция матча «Милан» – «Кремонезе» представлена на сайте LiveResult.ru.