Джеко: «Милан» оказался в полуфинале Лиги чемпионов вовсе не случайно»

Форвард «Интера» Эдин Джеко высказался о предстоящих полуфинальных встречах Лиги чемпионов против «Милана».

В сегодняшнем поединке Серии А босниец оформил дубль, а его команда разгромила «Верону» – 6:0. Победа позволила «нерадзурри» на два очка опередить «Милан» в чемпионате незадолго до встречи на евроарене.

«Голы всегда важны для нападающего, но я не смотрю на статистику. Сейчас для нас важно выйти в финал Лиги чемпионов, выиграть Кубок Италии и финишировать в топ-4 Серии А.

«Милан» – очень сильная команда, которая вовсе не случайно вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Но мы, конечно, верим в себя и знаем, что у нас отличный состав», – цитирует Football Italia Джеко.