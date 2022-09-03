«Рома» ведёт переговоры о продлении контракта с одним из лидеров команды

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло обсуждает со своим клубом новый трудовой договор.

Летом 23-летний футболист сборной Италии мог перебраться в «Ювентус», а также находился в списке интересов английских грандов, но так и не покинул Рим до закрытия трансферного окна. Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство «Ромы» уже ведёт переговоры о новом контракте со звездой команды. Атакующему хавбеку предложена зарплата в размере 4,2 млн евро в год, что значительно больше нынешнего оклада игрока.

Как сообщалось ранее, Николо Дзаньоло решил остаться в «Роме» из-за хороших взаимоотношений с наставником Жозе Моуринью.