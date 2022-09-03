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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» ведёт переговоры о продлении контракта с одним из лидеров команды

 
03 Сентября 2022 • 00:45 Комментировать
Удинезе
...
Рома
1 4.00 X 3.75 2 1.87
04.09 21:45

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло обсуждает со своим клубом новый трудовой договор.

Летом 23-летний футболист сборной Италии мог перебраться в «Ювентус», а также находился в списке интересов английских грандов, но так и не покинул Рим до закрытия трансферного окна. Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство «Ромы» уже ведёт переговоры о новом контракте со звездой команды. Атакующему хавбеку предложена зарплата в размере 4,2 млн евро в год, что значительно больше нынешнего оклада игрока.

Как сообщалось ранее, Николо Дзаньоло решил остаться в «Роме» из-за хороших взаимоотношений с наставником Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Николо Дзаньоло
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