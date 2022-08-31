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Чемпионат Италии. Серия А

В подписании Шомуродова заинтересовались ещё два клуба

 
31 Августа 2022 • 01:29 Комментировать
Аталанта
3:1
Торино
окончен

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов попал в сферу интересов ещё двух представителей чемпионата Италии.

Число претендентов на форварда сборной Узбекистана пополнили «Торино» и новичок-дебютант Серии А – «Монца», докладывает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио. Кроме того, из гонки не выбыла и «Болонья», уже давно обозначившая Шомуродова в качестве трансферной цели.

Совсем недавно ряды команды Жозе Моуринью пополнил нападающий сборной Италии Андреа Белотти, в связи с чем римляне планируют разгрузить линию нападения. Шомуродов остался на скамейке запасных во всех четырёх матчах Серии А в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рома Торино Монца Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
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окончен Болонья 1:1 Салернитана 2.02 3.40 3.85
окончен Аталанта 3:1 Торино 1.78 3.85 4.90
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