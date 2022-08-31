В подписании Шомуродова заинтересовались ещё два клуба

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов попал в сферу интересов ещё двух представителей чемпионата Италии.

Число претендентов на форварда сборной Узбекистана пополнили «Торино» и новичок-дебютант Серии А – «Монца», докладывает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио. Кроме того, из гонки не выбыла и «Болонья», уже давно обозначившая Шомуродова в качестве трансферной цели.

Совсем недавно ряды команды Жозе Моуринью пополнил нападающий сборной Италии Андреа Белотти, в связи с чем римляне планируют разгрузить линию нападения. Шомуродов остался на скамейке запасных во всех четырёх матчах Серии А в нынешнем сезоне.